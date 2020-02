Moeder houdt zoon verborgen voor politie onder berg wasgoed: Hij zit in Enschede

VLEUTEN/DE MEERN - In Vleuten-De Meern is een verdachte aangehouden die zich bij zijn moeder thuis schuilhield onder een berg wasgoed.



De politie ging naar zijn ouderlijke woning omdat hij nog een celstraf tegoed had. "Huh? Nog 40 dagen zitten? Nou, dan hebben jullie pech want mijn zoon zit in Enschede", kregen de agenten te horen van de moeder.



De politie geloofde het verhaal niet en ging op onderzoek uit in de woning. Uiteindelijk troffen de agenten de verdachte aan onder een berg wasgoed.



Reacties

19-02-2020 06:06:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.869

OTindex: 33.717

moeder en zoon moeten hebben samengewerkt, één alleen kan zo dom niet zijn

19-02-2020 06:15:47 KhunAxe

Lid

WMRindex: 20

OTindex: 11

"Daar, onder het wasgoed zit hij verborgen! Neem maar mee!!".



Ze was klaarblijkelijk geen beste leugenaarster en eigenlijk siert dat haar.

@botte bijl : Ik begrijp niet goed wat er dom was? Welke moeder zou zeggenZe was klaarblijkelijk geen beste leugenaarster en eigenlijk siert dat haar.

19-02-2020 08:35:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.232

OTindex: 22.601



Maar het valt moeders inderdaad niet te verwijten dat ze de politie met een kluitje het riet in probeert te sturen. @KhunAxe : Of politie wist donders goed dat zoonlief niet in Enschede zat.Maar het valt moeders inderdaad niet te verwijten dat ze de politie met een kluitje het riet in probeert te sturen.

19-02-2020 09:17:55 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 756

OTindex: 2

Wnplts: dorst

@KhunAxe : Nee, geen moeder. Jij als vader zou het indertijd wel gezegd hebben als je zou weten dat een van je zoons iets werkelijk verkeerd zou hebben gedaan, vermoed ik.

19-02-2020 09:54:10 KhunAxe

Lid

WMRindex: 20

OTindex: 11





Uiteindelijk, na jaren ellende (!) heb ik een klacht ingediend tegen hem wegens diefstal en molestatie van mijn auto . Ik heb de politie toen gesmeekt hem mee te nemen omdat ik anders niet voor mijzelf kon instaan. Maar als je de voorgeschiedenis van zoiets niet zelf hebt ervaren kun je het jezelf w.s. niet indenken.



Ik weet niet of je het als een grap bedoelde kerel, maar hij is niet echt lekker gevallen bij mij, sorry.. @tonktwee : Hmmm.. Ik vraag mij af waar je die 'wijsheid' op baseert? Ik heb vele lange jaren mijn verslaafde zoon de hand boven het hoofd gehouden, totdat het op het laatst niet meer doenlijk was.Uiteindelijk, na jaren ellende (!) heb ik een klacht ingediend tegen hem wegens diefstal en molestatie van mijn auto . Ik heb de politie toen gesmeekt hem mee te nemen omdat ik anders niet voor mijzelf kon instaan. Maar als je de voorgeschiedenis van zoiets niet zelf hebt ervaren kun je het jezelf w.s. niet indenken.Ik weet niet of je het als een grap bedoelde kerel, maar hij is niet echt lekker gevallen bij mij, sorry..

19-02-2020 10:00:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.081

OTindex: 75.296

Als die berg wasgoed zo groot was dat die knul eronder kon, had moeders toch wat achterstallig werk te doen, lijkt me.



Of haar wasmachine was kaduuk...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: