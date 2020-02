Reebok verdrinkt na reddingsactie in nieuwbouwwijk Veenendaal: Ze kunnen nergens heen

VEENENDAAL - Trillend staat de reebok nog aan de kant van de Grift. Even geleden lag hij nog in het water van het Gelders Benedeneind in Veenendaal. De fietser, waar de bok zo van schrok dat hij de vaart in sprong, dook achter hem aan en zette hem op de kant. Nog in shock staat het jonge dier verstijfd onder de lantaarnpaal.



Lang heeft de reebok niet kunnen genieten van zijn redding, want nadat hij door buurtbewoners in een naastgelegen weiland is gezet, rent hij weer het water in en verdrinkt hij. De volgende ochtend drijft het dier in het water bij de Prins Clauslaan.



"Het was een geluk dat deze jongeman erbij was, anders had hij de eerste val in het water al niet overleefd", zegt Daniëlle Fränkel van de Dierenambulance. "Maar het is toch weer misgegaan. En het is niet de eerste keer: van de buren hoorde ik dat er vorig jaar ook al een ree is verdronken."



Volgens Fränkel komen de reeën in het nauw door de nieuwbouw in de wijk. "In heel Veenendaal-Oost wordt gebouwd. Het natuurlijke gebied gaat weg. Die beesten lopen daar nog in een stukje weiland, maar ze kunnen nergens heen. Deze was nu omringd met water."



In overleg met de dierenarts en de wildopvang was de reebok niet verder van het water weggebracht. "Door de stress van het verplaatsen had hij kunnen overlijden, dus we hebben hem met rust gelaten zodat hij zijn weg zou vervolgen. Nooit gedacht dat hij weer het water in zou lopen natuurlijk."



Opvallend detail: het was de vader van de jongen die de bok uit het water redde, die hem 's ochtends zag drijven. "Hij voelde zich bijna schuldig", zegt Fränkel. "Hij zei nog: ik woon hier misschien zelf wel, maar we maken hier de natuur kapot."



Veel ruimte voor verbetering in de wijk ziet Fränkel niet. "De reeën moeten gewoon verplaatst worden naar de Groene Grens, naar een natuurgebied. Hier kunnen ze niet meer blijven. Ze zijn zich ook nog eens aan het voortplanten, dus er komen er nog meer."



Een probleem is volgens Fränkel ook mensen die hun hond uitlaten in de weilanden. "Ze laten de honden loslopen, waardoor de natuur ook weer wordt verstoord. De buurtbewoners die ik sprak maken zich ook zorgen dat dit vaker gaat gebeuren."

