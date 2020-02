Utrechtse daklozen mogen vanwege storm Dennis gratis binnen slapen

UTRECHT - Daklozen in Utrecht mogen zaterdag en zondag gratis gebruik maken van de nachtopvang. Vanwege storm Dennis is de koudweerregeling verruimd, waardoor zij niet de gebruikelijke 4,50 euro per nacht hoeven te betalen. Dit besluit komt na kritiek dat daklozen tijdens storm Ciara niet gratis in de opvang mochten.



Vanaf zondagochtend geldt in de provincie code geel, met windstoten tot 120 kilometer per uur. Wethouder Maarten van Ooijen verruimt daarom de koudweerregeling, die gewoonlijk alleen geldt als het kwik onder de nul graden Celsius daalt.



Opvallend genoeg gold dit niet tijdens storm Ciara, waarvoor code oranje was afgegeven. Naar aanleiding hiervan stelde de Utrechtse PvdA vragen in de gemeenteraad. "Ik durf niet voor de wethouder te spreken dat hij dit nu naar aanleiding van de vragen heeft gedaan", zegt raadslid Ilse Raaijmakers. "We zijn heel blij dat hij dit, ongeacht wat er in andere steden gaat gebeuren, voor Utrecht heeft besloten."



Raaijmakers hoopt dat deze verruiming permanent is. "Voor dit weekend is het vanwege de storm, maar Van Ooijen gaat zich hardmaken om dit voor de vier grote steden gelijk te krijgen. Als het aan Utrecht ligt, gaan we dit uitbreiden: dus niet alleen bij koud weer, maar ook bij extreme weersomstandigheden als storm en hitte."

