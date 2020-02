Komt het nog goed met de op hol geslagen kerkklokken van Hauwert?

HAUWERT - De kerkklok in Hauwert luidt niet meer, omdat hij anders te veel of te weinig keren slaat. De dorpsraad vindt dit jammer en komt in actie om de klok weer te laten slaan. "Tot nu toe hebben we 20 reacties gekregen."



Een bewoner van het dorp zou de klok graag weer horen luiden: "Van mij mag hij wel gerestaureerd worden. Het kerkgebeuren is er al niet meer in. Dat de klok dan evengoed slaat is wel leuk. Bij een kerk zit een klok en ik vind dat die dan hoort te luiden."



Maar dat laatste is nu juist het probleem, want de klokken luiden te pas en te onpas. En daarom zijn de klokken nu uitgezet. "De kerkklok is stuk. Ik kan hem elke dag opwinden en goed zetten maar dan bedenkt hij om 13.00 uur dat hij elf keer gaat slaan", vertelt Pieter Nes, de eigenaar van de kerk. "De klok weet het zelf gewoon niet meer."



Om de klok weer te kunnen laten slaan is een elektrische aansturing van het uurwerk nodig. En dat kost veel geld, namelijk tussen de acht en negen duizend euro. Jan Kempenaar van de dorpsraad zegt hierover: "Er is een offerte gemaakt. Ook Pieter is bereid om daar een flink deel aan mee te betalen. En verder hebben we een aantal fondsen in het dorp die we kunnen aanwenden. Of we gaan langs de deuren met een collectebus om te vragen of mensen geld willen doneren."



Volgens Pieter kan de klok al snel weer slaan, als de bewoners het er mee eens zijn en het geld er is. "Mijn deel is er, dus als we morgen het geld hebben kunnen we overmorgen de klok laten repareren."



Maar zit Hauwert nog wel te wachten op het luiden van de kerkklok? Om dat te achterhalen is de dorpsraad een enquĂȘte gestart. De animo is echter tot nu toe nog niet zo groot. Jan Kempenaar: "Tot nu toe hebben we 20 reacties gekregen en die zijn wisselend. Uiteindelijk is het zo dat een aantal mensen in het dorp van oudsher zijn ze gewend dat de kerk luidt."



"Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen: 'dan kan ik eindelijk een beetje rustig slapen'", gaat Jan verder. "Maar nogmaals, de reacties zijn dermate beperkt dat er geen beleid op voor te stellen is. Als het dorp het eigenlijk niet zo belangrijk vindt, dan is de kans inderdaad groot dat het luiden tot een mooi reliek uit het verleden gaat behoren."

Reacties

18-02-2020 12:40:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.192

OTindex: 22.583

Oom Paul Kruger het gesei: Alles sal reg kom.



Moar hij et nie gesei wanneer nie.

18-02-2020 12:45:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.754

OTindex: 5.103

Meneer Nes heeft zijn accountantskantoor in die kerk gevestigd, ik heb niet het idee dat hij armlastig is. Maar goed, de wens komt uit de dorpsgemeenschap en Nes betaalt dan ook het leeuwendeel. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen: de mensen willen toch nog de illusie hebben van een echte dorpskerk.



Alleen zie ik ook in dit artikel weer dat veel mensen niet weten wat het onderscheid is tussen het luiden en het slaan van een klok. Het gaat mis bij het slaan; ik betwijfel of er überhaupt nog wel geluid wordt.

18-02-2020 12:57:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.846

OTindex: 33.706

@Emmo :

als Paul Krüger op de kerkklok van Hauwert kijkt dan weet hij dat ook niet als Paul Krüger op de kerkklok van Hauwert kijkt dan weet hij dat ook niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: