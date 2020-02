Automobilist rijdt door na botsing en raakt binnen kwartier betrokken bij tweede ongeluk

De bestuurder van een blauwe Ford die vrijdagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de A10, was kort daarvoor doorgereden na een ander ongeval. De twee ongelukken gebeurden in nog geen vijftien minuten tijd.



Rond 21.15 uur vond de eerste aanrijding plaats tussen twee voertuigen op de Nieuwe Leeuwarderweg. De bestuurder van de blauwe Ford besloot na het ongeluk door te rijden. Vijftien minuten later raakt dezelfde bestuurder opnieuw betrokken bij een ongeluk met een auto op de A10.



'De bestuurder van de blauwe Ford is bij het tweede ongeluk zwaargewond geraakt en ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis', laat een woordvoerder van de politie weten. 'De andere bestuurder is ter plekke behandeld en mocht dezelfde avond nog naar huis.'



Volgens de politie vielen er bij het eerste ongeluk op de Nieuwe Leeuwarderweg geen gewonden.

Reacties

18-02-2020 08:41:44 KhunAxe

Wedden dat hij gezopen heeft? Ik hoop dat hij voor het leven invalide wordt! Klootzak!!Wedden dat hij gezopen heeft?

18-02-2020 08:47:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.188

OTindex: 22.575

@KhunAxe : Ik wed niet op een zekere uitkomst

