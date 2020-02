Piloot tekent liefde in de lucht. Met hartje

Normaal vliegt hij grote Boeings, maar gistermiddag zorgde piloot Joeri van Veen voor een stunt door met een klein vliegtuigje de letters love in de lucht te tekenen. Om de boodschap van Valentijnsdag te onderstrepen, vloog hij er ook een hartje bij.De piloot steeg om 15.30 uur op vliegveld Texel op. Om 17.15 uur landde hij op Lelystad Airport, meldt Omroep Flevoland. In de tussentijd vloog hij heel nauwkeurig langs een route die hij vooraf had berekend.Zoals elk traject dat ieder vliegtuig in de wereld vliegt, verscheen die route even later op de website www.flightradar24.com Van Veen haalde eerder een soortgelijke stunt uit. Op 19 december 2016 tekende hij een kerstboom in de lucht. Bij de KRO-NCRV legde hij toen uit dat je zoiets niet overal mag doen: voor bepaalde gebieden heb je toestemming nodig om te mogen vliegen, zoals boven Schiphol. "Maar het hele gebied waar de boom is gevlogen is ongecontroleerd luchtruim. Dat houdt in dat je geen contact hoeft te hebben met verkeersleiding en je vlucht niet vooraf hoeft te melden", aldus de piloot toen.