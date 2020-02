Deze dame (22) dreigde haar verloofde te dumpen tenzij hij 3.000 Euro spendeerde op Valentijnsdag!

De relatie tussen ene Chantal Blakey (22) en haar verloofde Joe Kyles (26) heeft Valentijnsdag overleefd. En da’s best wel een prestatie.



Al van toen Chantal nog een jong meisje was, was ze in de ban van romantische Disneyfilms. Ze hecht sindsdien énorm veel belang aan Valentijnsdag.



In het verleden brak ze al met toenmalige vriendjes vanwege slechte cadeautjes op valentijn. “Toen ik 13 was, was ik samen met een jongen die me nepbloemen gaf op valentijn. Ik was er kapot van”, klinkt het. “Toen ik 17 jaar oud was, was ik samen met een andere kerel. Hij nam me op Valentijnsdag mee naar een fastfoodrestaurant. Hij dacht dat dat romantisch was…. Hij had een coupon gekregen voor een gratis maaltijd. Ik heb de relatie toen stopgezet”, gaat ze verder. “Nadien was ik samen met een kerel die me voor valentijn chocolaatjes had gegeven. De dag nadien ontdekte ik dat ze buiten datum waren.” Nu mag je zelf drie keer raden wat Chantal toen met de relatie deed…



Sinds ze samen is met haar verloofde Joe Kyles gaat het echter een pak beter. Chantal laat ook niets meer aan het toeval over en maakt steevast een lijstje voor Valentijnsdag.



“Dit jaar komt het, alles samen, op zo’n 3.000 euro. Overladen worden met bloemen is tegenwoordig echt een trend. Je krijgt dan verschillende boeketten doorheen de dag. Mijn lijst beschrijft het hele verloop van de dag. De dag moet beginnen met rozenblaadjes op het bed en een boeket bloemen als ik ontwaak. Ik wil altijd ontbijt op bed. Vorig jaar maakte Joe mijn favoriete ontbijt klaar: pannenkoeken met spek en stroop. Ik wil ook altijd een lief kaartje ‘s ochtends. En er moet een lange boodschap op staan. Als er gewoon ‘Voor Chantal, liefs Joe’ geschreven staat, laat ik hem het opnieuw schrijven. Dan verwacht ik ook nog kleine cadeautjes doorheen de dag. Op de dagen voor Valentijnsdag wil ik meermaals een romantisch etentje hebben buitenshuis. Maar op de dag zelf wil ik drie gerechten die hij zelf heeft klaargemaakt”, laat ze weten.



Behoorlijk stevig lijstje, niet waar? Maar dat deert Joe niet. Vorig jaar vroeg hij haar ten huwelijk en momenteel zijn ze nog steeds verloofd. “Ik weet dat ik mijn liefde aan haar niet moet bewijzen, maar ik weet hoe belangrijk Valentijnsdag voor haar is. Dus ik doe dat allemaal met veel plezier”, laat hij weten.

Reacties

15-02-2020 17:10:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.141

OTindex: 22.554

Als ze er beiden gelukkig mee zijn heb ik er ook geen moeite mee.

Als een dame bij mij dergelijke eisen zou stellen, dan zou het wat mij betreft wel heel erg snel schop met het voetje zijn.

15-02-2020 17:13:32 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.440

OTindex: 3.155





Dat iemand zulke eisen stelt en dat er dan ook nog iemamd mee akkoord gaat @Emmo : Ik denk ook "dumpen die handel".Dat iemand zulke eisen stelt en dat er dan ook nog iemamd mee akkoord gaat

15-02-2020 17:20:27 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.055

OTindex: 575

Het is gewoon een verwend nest! Ik hoop dat die verloofde zijn liefde toch nog een beetje ziende maakt, voordat hij met haar gaat trouwen! Un goei schup onder d'r hol, daar zou ze van opknappen!

15-02-2020 17:28:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.037

OTindex: 75.237

Huh... Valentijnsdag gaat toch over wederzijdse liefde?

En wat heeft zij dan allemaal voor verrassingen voor hem?

Helemaal niets, vrees ik......

Deze knul gaat een wonderlijk huwelijk tegemoet.

Hij kan beter trouwen met een bosje narcissen dat zal op hetzelfde neerkomen.

15-02-2020 17:32:20 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.541

OTindex: 2.398

Ze heeft de hele dag al uitgestippeld. Wat een romantiek.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: