Waarschuwing voor neppe postbezorgers die oude bankpassen ophalen

Uit Zeewolde en Urk komen meldingen over mannen in PostNL-jassen die aanbellen bij huizen en oude bankpassen zeggen te komen ophalen.



In Zeewolde hadden inwoners voorafgaand daaraan ook al een brief gekregen die van hun bank leek te komen. In de brief stond dat hun bankpas niet langer geldig was en daarom moest worden doorgeknipt.



De politie onderzoekt of de mannen ook op andere plekken in Flevoland hebben aangebeld.



Een woordvoerder van de politie benadrukt dat banken nooit op deze manier werken. Mensen bij wie iemand met zo'n verdacht verhaal aan de deur komt, worden opgeroepen om zo snel mogelijk 112 te bellen. Bij twijfels over post of mailtjes wordt ook altijd aangeraden om de bank te bellen.

Reacties

17-02-2020 10:23:00 KhunAxe

Ach, daar trapt toch geen mens meer in tegenwoordig? Hoewel...

17-02-2020 10:45:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.056

OTindex: 75.263

Hang op, klik weg, bel uw bank.

Ik blijf het toch zeggen hoor!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: