Nooit meer de schaapskudde kwijt dankzij speciale app

De schapen van de kudde uit Zeegse zijn binnenkort altijd en overal te volgen via een app. Zowel voor de herder als voor toeristen. Studenten van de ICT Academie in Hoogeveen hebben daarvoor een sensor uitgevonden.

Een of meerdere beesten in de kudde krijgen een halsband om met daarop een chip gemonteerd. Handig voor de herder om een verloren schaap op te sporen, of bijvoorbeeld voor toeristen die snel de kudde willen achterhalen.



"Ik loop in een groot gebied tussen Eext, Schipborg en Zeegse. Daardoor is het voor toeristen weleens lastig om mij met mijn kudde te vinden", vertelt schaapherder Coos Drost. In haar karakteristieke lange donkere jas en met op haar hoofd een hoed met brede rand, verplaatst ze dagelijks met haar honden de kudde door de natuur. "Dankzij de sensor, die wordt aangesloten op een app, kunnen toeristen direct zien waar ik ben met de kudde. Dat kan door de app te downloaden, maar mogelijk ook door beeldschermen op te hangen bij schaapskooien en bij hotels."



Grote sensor

Op dit moment is de oplossing nog een vrij grote sensor. De sensor stuurt alle informatie van de kudde door naar Hoogeveen, waar studenten die ontvangen. Zij zitten op kantoor, maar kunnen elke stap van de kudde in Zeegse volgen via beeldschermen. De locatie van de beesten wordt niet bepaald via gps, waarmee elk mobieltje is uitgerust, maar via radiosignalen. "Een simpele en goedkope techniek" meent William Prinsen van de ICT Academie, waar de techniek is ontwikkeld. Het netwerk waarover de data wordt verstuurd is het 'Lora'-netwerk. "Eigenlijk al een oud systeem, maar uit de markt gedrukt door de mobiele telefoon. Maar nu de data-industrie zich ontwikkelt, worden ook deze technieken weer interessant."



Markt

Of alles werkt, wordt nu getest met een printplaatje waarop een antenne is bevestigd. Een losse batterij hangt daaraan vast om alles draaiend te houden. Prinsen: "Dit is een proof-of-concept, waarmee we bewijzen dat de techniek werkt. Hier kunnen we de markt mee op." In de toekomst moet het apparaat niet veel groter zijn dan een knoop. Met de verzamelde gegevens kunnen andere datasets gecombineerd worden, zoals weergegevens.



"We hebben natuurlijk al de data van weerapps, maar met de gegevens van de schapen kan ik straks precies zien waar we zijn geweest. Daarmee kan ik mijn weideplan verfijnen", zegt schaapherder Drost. Ze ziet de applicatie wel zitten. Ook ziet ze kansen om beter zicht te houden op de wolf. "Via de app kun je straks zien waar er onrust is en of de kudde uit elkaar stuift." Maar het liefst zou ze zien dat de wolven worden voorzien van een locatiebepaling. "Maar dat zal wel niet kunnen."



Carrièrekans

Het project om schapen te lokaliseren is een initiatief vanuit de provincie in samenwerking met de ICT Academie. "Het grote doel is om te laten zien dat je in Drenthe een carrière kan opbouwen in de ICT en dat je daarvoor niet naar de Randstad of het buitenland hoeft. We willen de studenten verleiden om ook na hun studie in Drenthe te blijven werken", zegt Prinsen.



Dian Kuijpens is zo'n student van de ICT Academie. Ze ziet zichzelf wel vanuit Hoogeveen programmeren. De industrie waarbij voorwerpen, machines of zelfs dieren op internet worden aangesloten staat volgens haar nog in de kinderschoenen. "Er zijn nog zoveel kansen hier, ik zie mijzelf wel hier blijven werken!"





Reacties

17-02-2020 09:00:25 KhunAxe

Ik heb gehoord dat als het lokaliseringsexperiment goed gaat verlopen dat de volgende stap is dat de schapen gaan worden opgeleid om 's-lands grenzen te verdedigen! Goede zaak vind ik!

17-02-2020 09:08:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.732

OTindex: 5.099

Quote:

Studenten van de ICT Academie in Hoogeveen hebben daarvoor een sensor uitgevonden. Zo'n beest een goedkope mobiele telefoon om haar nek hangen was een te simpel idee? Zo'n beest een goedkope mobiele telefoon om haar nek hangen was een te simpel idee?

17-02-2020 09:13:32 KhunAxe





Ik zocht eens op sensoren voor dieren, ook voor schapen, er zijn honderden van die dingen op de markt Maar wellicht niet op radiosignalen werkend maar via GPS.. Boeien! Drenthe heeft weer wat @venzje : Waarom makkeljk doen als het ook moeilijk kan?Ik zocht eens op sensoren voor dieren, ook voor schapen, er zijn honderden van die dingen op de marktMaar wellicht niet op radiosignalen werkend maar via GPS.. Boeien! Drenthe heeft weer wat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: