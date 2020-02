Joe rijdt al negentig jaar auto

Joe Newman uit Sarasota in Floridamag graag ritjes maken met zijnverloofde,Anita Samson.Hij doet dattegenwoordig in een rode Mercedes SLK320.Allemaal niet zo bijzonder,ware hetniet dat Joe 107 lentes telt.Anita is99.Waarschijnlijk is Joe daarmee de oudsteman die in de VS rondrijdt (we hebbenhet niet kunnen checken).Hij rijdt al90 jaar auto.De Mercedes kocht hij vanzijn dokter.Anita houdt meestal haar ogen dicht alsze naast Joe in de auto zit.Kennelijklaten zijn rijkunsten het nodige tewensen over.