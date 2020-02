UMCG waarschuwt voor nep WhatsApp-bericht over coronavirus

Het UMCG waarschuwt voor een nepbericht, dat rondgaat op WhatsApp. Volgens het bericht zou personeel van een ziekenhuis in Groningen en Scheemda besmet zijn met het coronavirus.

Het bericht is onjuist en nep, meldt het UMCG.



Het bericht, dat volgens het nepbericht afkomstig lijkt te zijn van de NOS, bevat een link naar 'een ongepaste' afbeelding en mogelijk een computervirus. Het UMCG adviseert om de link niet door te sturen of op de link te klikken.



'We werden door ons eigen personeel op het bericht gewezen en waarschuwen nu om niets met het berichtje te doen', laat een woordvoerder van het UMCG weten

Reacties

13-02-2020 18:37:29 tonktwee

) Wat zijn sommige mensen toch eikels. Of dom. Of domme eikels. Zowel de berichtgevers als degene die alles wat'ie leest voor waar aanneemt. (of is dit bericht óók niet waar

13-02-2020 19:12:47 Mamsie

Ik heb lekker geen WhatsApp, dat scheelt een hoop gedoe.

