Vrachtwagen duwt auto tegen vangrail A28 om bestuurster te redden

LEUSDEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft mogelijk het leven van een automobiliste gered. De 87-jarige vrouw slingerde over de A28 bij Leusden, doordat ze onwel was geworden. De trucker zag dat en duwde haar auto zachtjes tegen de vangrail aan. Zo kwam ze veilig tot stilstand.



De politie prijst het "heldhaftige optreden" van de 27-jarige vrachtwagenchauffeur uit Alphen aan den Rijn. Het incident gebeurde woensdag, de politie maakte het donderdag bekend. De vrouw, die over haar stuur hing, is meteen gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.



Volgens de politie heeft de vrachtwagenchauffeur niet alleen de vrouw mogelijk gered, maar ook een ernstig ongeluk voorkomen.

