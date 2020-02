Daklozen wel naar binnen met kou, maar niet tijdens een storm

UTRECHT - Utrechtse daklozen konden donderdagnacht gratis terecht in de winteropvang, omdat de temperatuur daalde onder het vriespunt. Zondag tijdens de storm gold de regeling niet. De PvdA in Utrecht vindt dit vreemd en stelt hierover morgen vragen in de gemeenteraad.



"Op dit moment hebben we een winterkouderegeling", legt raadslid Ilse Raaijmakers uit. "Als het te koud is om op straat te slapen, mogen daklozen zonder voorwaarden en gratis binnen slapen. Maar we hebben geen stormregeling. Ik denk dat iedereen die afgelopen zondag op straat was wel gemerkt heeft wat dat met je doet en dat het heel onveilig is om buiten te zijn. Het wordt ook afgeraden om buiten te zijn of de weg op te gaan, maar we laten daklozen wel buiten slapen."



Hoe onveilig dat kan zijn blijkt wel uit de afbraak van een tentenkamp, vorige week langs de A27, zegt Raaijmakers. "Dan zie je wel in wat voor omstandigheden ze echt buiten liggen. Zeker in een tent, tussen bomen, dat is hartstikke onveilig om daar met een storm buiten te slapen."



De PvdA wil dat de vier grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht met elkaar in gesprek gaan om de winterkouderegeling te verruimen zodat niet alleen met kou, maar ook met andere extreme weersomstandigheden de regeling ingesteld kan worden. Ook in Den Haag stelt de partij daarom vragen in de gemeenteraad.



De kouderegeling is in ieder geval vannacht nog van kracht in Utrecht. De volgende storm, met de naam Dennis, wordt dit weekend al weer verwacht. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag gaat het flink waaien en aan de kust wordt het dan stormachtig. In het noordwesten wordt windkracht 9 verwacht met windstoten tot 100 kilometer per uur.

Reacties

16-02-2020 06:25:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.762

OTindex: 33.679

dat ze daar nu pas aan denken

16-02-2020 07:27:08 KhunAxe

Ik heb altijd ambivalente gevoelens wanneer het over daklozen gaat. Ik kan mij nooit aan de gedachte ontworstelen dat ze veelal dakloos zijn uit eigen keuze.



En ja hoor, ook ik heb enkele bijzonder armoedige periodes in mijn leven gehad, ik ben zelfs ooit, heel lang geleden afgesloten geweest van gas & elektriciteit. Maar dakloos ben ik nooit geweest, dat heb ik weten te voorkomen.



Dus, helpen? Mja, maar wel in het achterhoofd houden dat ze zelf voor deze dakloosheid hebben gekozen, hoe dan ook..



En nou ga ik misschien hier een heleboel commentaar op krijgen, maar bespaar jezelf de moeite, ik heb echt alle argumenten al gehoord, maar blijf toch van mening dat verreweg de meesten er voor gekozen hebben, al is het maar door passief te blijven terwijl ze hadden moeten knokken..



.



Laatste edit 16-02-2020 07:30

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: