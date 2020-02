Wandelaar fotografeert magische moment

Een Britse fotograaf heeft een bijzondere foto genomen tijdens een bergwandeling. Door zijn eigen schaduw lijkt het alsof er een engel aan de hemel te zien is.Lee Howdle wandelde vorige week vrijdag op de Mam Tor, een heuvel van 517 meter in High Peak (Derbyshire). Op een bepaald moment dook er een magische verschijning op aan de hemel. Althans, zo leek het, want eigenlijk ging het om zijn eigen schaduw die door de stand van de zon en de laaghangende wolken uitvergroot werd. Het bijzondere effect heet ‘Brocken Spectre’, oftewel ‘Brockenspook’.De 33-jarige fotograaf uit Langley Mill besefte maar al te goed hoe uitzonderlijk het moment was. “Het was echt een speciale ervaring. Mijn schaduw was enorm en werd omgeven door een regenboog. Het leek op een engel aan de hemel. Het was heel magisch. Ik heb zoiets nooit eerder in mijn leven gezien. Ik voel me erg gezegend dat ik zo’n magisch moment heb kunnen vastleggen”, vertelde hij aan Metro UK.