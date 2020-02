Automobilisten gaan met rijcoaches en psychologen Gaasperdammertunnel in

Om te voorkomen dat automobilisten met 'tunnelangst' de Gaasperdammertunnel gaan mijden, wordt er op 11 maart een speciale cursus georganiseerd.De cursus wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie die aan de tunnel werkt. 'Er zijn mensen die last hebben van een beklemmend gevoel bij het rijden in een tunnel', laat Rijkswaterstaat weten. 'Dat kan variƫren van angst voor onverwachte situaties tot echte claustrofobie.'De cursus duurt van 10.00 uur tot 15.30 uur. 'In samenwerking met rijcoaches en psychologen krijgen de deelnemers voorlichting over de kenmerken van tunnelangst. Onderdeel van het programma is dat de mensen onder begeleiding de tunnel in gaan om zich voor te bereiden, zodat ze later zelf in de tunnel kunnen rijden.'Wie zich aan wil melden, kan dat hier doen.