Supermarktbaas grijpt winkeldief op van klant geleende fiets

Medewerkers van supermarkt Coop in Uithuizermeeden hebben dinsdag eigenhandig een winkeldief in de kraag gevat.

De man vulde zijn rugtas met boodschappen en rekende vervolgens bij de kassa alleen een brood af. 'Ik zag dat hij zijn rugtas volstopte en dacht direct: dat is foute boel', zegt bedrijfsleider Erik Hartman. 'Hij had zijn hele rugtas nog vol boodschappen!'



Hartman besloot om direct achter de man aan te gaan, maar deed dat niet alleen. 'Mijn collega, de groenteboer, is voor niemand bang en zei direct: kom we gaan erachteraan. Toen renden we in hoog tempo door de Hoofdstraat, zo in de richting van de sporthal.'



Het rennende duo kreeg uit onverwachte hoek nog hulp bij het pakken van de dief. 'Onze baas heeft een kantoor tegenover de winkel en zag ons rennen. Direct zette hij ook een sprint in achter de dief aan.'



De baas van Hartman had echter al enige achterstand. 'En toen gebeurde wat moois, hij kreeg van een klant een elektrische fiets aangeboden. Hij sprong erop, maar had nog wel zeker honderd meter achterstand.'



Binnen de kortste keren had de baas op de fiets de dief te pakken. 'Hij zette hem in standje vijf en toen was hij zo bij de dief.' Op het moment dat de baas de dief had achterhaald kwamen Hartman en de groenteboer ook al bij de dief aan. 'Toen hebben we hem ingerekend en direct de politie gebeld.'



De winkeldief ontkende niet dat hij de boodschappen had gestolen. 'Hij zei direct: jullie hebben me. Hij had zijn tas vol met spullen.'



De vrouw van wie de fiets geleend werd, ging uiteindelijk met haar fiets en twee bossen bloemen weer naar huis.

Reacties

15-02-2020 13:21:52 emmertje

Een collega en ik er rennend achteraan. Elektrische fietsen waren er in die tijd nog niet, maar natuurlijk wel klanten en gewone fietsen.

Eén van die klanten heeft de dief klemgereden met zijn fiets, waarna mijn collega en ik de dief aan de politie konden overhandigen.

De klant heeft een cadeaubon van 100 gulden gekregen voor de geboden hulp. Begin jaren '90 werkte ik bij de V&D in Den Bosch. Ook daar was er iemand die vond dat ie de kassa-inhoud ongevraagd mocht meenemen.Een collega en ik er rennend achteraan. Elektrische fietsen waren er in die tijd nog niet, maar natuurlijk wel klanten en gewone fietsen.Eén van die klanten heeft de dief klemgereden met zijn fiets, waarna mijn collega en ik de dief aan de politie konden overhandigen.De klant heeft een cadeaubon van 100 gulden gekregen voor de geboden hulp.

