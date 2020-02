Man ontdekt dat buurman ruim een week dood was na mysterieuze "zwarte teer" die druppelde langs muur

Een man die ‘zwarte teer’ zag druppelen vanaf het plafond en langs de muur van zijn flat, was geschokt toen hij achter de oorzaak kwam.AJ filmde de substantie, die volgens hem de avond ervoor verscheen.De mysterieuze zwarte teer had een enorme stank, maar AJ dacht dat hij te doen had met een lekkage en liet een onderhoudsman langskomen om het probleem te verhelpen.De arbeider had echter geen idee wat het kon zijn, ondanks hij het had geëxamineerd.Het tweetal ging vervolgens naar het appartement boven om erachter te komen als de buurman last had van hetzelfde probleem.Omdat niemand de deur opendeed, werd de leiding erbij gehaald, die een lugubere ontdekking deed: het levenloze lichaam van de buurman op de vloer.Volgens de politie was de man al zeker een week dood en was de ‘zwarte teer’ die naar beneden sijpelde, lijkvocht.