Verhuizers laten concertvleugel van wereldberoemde pianiste vallen

De wereldberoemde Canadese concertpianiste Angela Hewitt is er kapot van: haar handgemaakte vleugel van een kleine twee ton, is verwoest. Verhuizers hebben de peperdure vleugel uit hun handen laten vallen.



De concertpiano, een handgemaakte Fazioli F278 die ze sinds 2003 had, is niet meer te redden. "Deze piano was mijn beste vriend. Hij gaf me de mogelijkheid om alles te doen wat ik wilde", schrijft ze op Facebook.



Ze was er zo kapot van dat ze het nieuws tien dagen voor zich hield en nog steeds wil ze het alleen bij haar ene bericht op Facebook houden. Vragen wil ze niet beantwoorden.

Sja, achteraf kijk je de koe in de kont, maar had ze niet beter haar uithuizige recitals op een gewone Steinway kunnen geven? De Fazioli F278 kan niet meer gereanimeerd worden dus zal ze sowieso moeten overstappen.



'Hewitt said she will choose a new Fazioli in the next few months, writing, "I hope my piano will be happy in piano heaven."'







