Vrouw stuurt per ongeluk intiem detail naar haar hondenkapster

Een Britse vrouw heeft een gênante blunder begaan toen ze haar hondenkapster verwarde met een vriendin. Ze stuurde de kapster een pikant detail over haar schaamhaar…



Davinia Anderson heeft een pracht van een Duitse herder die luistert naar de naam Bonny. De 42-jarige vrouw uit Broughton Moor, een plaats in het Engelse graafschap Cumbria, brengt haar hond regelmatig naar de kapper, maar onlangs liep het hilarisch mis toen ze een afspraak maakte.



De hondenkapster heet Becky, net als Davinia’s vriendin Beccy, en toen de eerste Becky vroeg om de afspraak te bevestigen, dacht Davinia dat het haar vriendin was. “Hoi. Om welk uur hadden wij afgesproken op 14 februari?”, stuurde de hondenkapster. “Geen idee. Mijn andere afspraken zijn later op de dag”, antwoordde Davinia. “9.30u heb ik staan. Ik was niet zeker of ik je verward had met een andere klant”, stuurde Becky. “Ik denk dat mijn armen en vagina om 13.10u gedaan worden”, respondeerde Davinia.



De mama van twee besefte even later dat ze helemaal niet naar haar vriendin aan het sturen was, maar naar de hondenkapster, die ook al doorhad dat er iets niet klopte. “Ik heb het over je Duitse herder die een knipbeurt nodig heeft”, reageerde de hondenkapster. “Oh nee, het spijt me zo! Ik dacht dat je mijn vriendin Beccy was”, gierde Davinia het uit.



Davinia deelde het gênante momentje op Facebook, waar het meteen viraal ging. “Ik was me niet aan het concentreren omdat ik televisie aan het kijken was. Ik vroeg me al af waarom Beccy me zoiets zou vragen. Mijn man en ik lagen strijk van het lachen. Het was zo gênant, maar de hondenkapster zei dat het haar dag gemaakt had”, vertelde ze aan Metro UK.

Reacties

14-02-2020 16:31:08 Grouse









Nou, boeiend hoor

14-02-2020 16:40:01 HoLaHu









Ach jee, zó genant! Maar wel meteen op FB pleuren...Effe iedereen laten weten hoe dom je bent geweest..

14-02-2020 16:42:22 mehor

Niet echt een bericht waar de mensen zullen denken "Dit kan echt niet".

14-02-2020 17:10:48 Emmo









@mehor : Mwah, het meest bijzondere hier vind ik, samen met @HoLaHu , dat een in mijn ogen gênante situatie onmiddellijk op sociale media gedeeld wordt.

14-02-2020 17:33:00 Sjaak









@Emmo : @HoLaHu : Het verkrijgen van aandacht telt voor haar zwaarder dan de schaamte over het gebeuren.

14-02-2020 17:51:26 Emmo









@Sjaak : Dan kan ze haar muts ook wel breeduit aan den volke vertonen.

14-02-2020 18:37:04 tonktwee









ik heb even gegoogled, Inderdaad heeft ze een mooie hond. Zij, echter ziet er uit als of ze na het zien van wit garen het zwarte niet kan uitvinden.

14-02-2020 18:51:50 Mamsie









Wat een aandachtrekkerig type is dat.

Beter een kutverhaal dan geen verhaal zal ze gedacht hebben.

Stomme doos, met of zonder trimbeurt...



