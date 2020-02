Kunnen we echt grijze haren krijgen van stress?

Nieuwe onderzoek werpt licht op het verband tussen stressvolle gebeurtenissen en het plotseling verlies van haarkleur.



Over Marie Antoinette gaat de anekdote dat de poging die ze met haar echtgenoot, de Franse koning Lodewijk XVI, ondernam om in 1789 aan Parijse revolutionairen te ontkomen, haar spontaan grijze haren bezorgde. En over de Amerikaanse politicus John McCain wordt beweerd dat de ontberingen tijdens de Vietnamoorlog hem de glans in zijn blonde haardos kostten.

John McCain was ruim vijf jaar krijgsgevangene in Vietnam. Foto: ANP



Harvard-hoogleraar Ya-Chieh Hsu wilde nu wel eens weten of stress ons werkelijk grijze haren kan bezorgen. Het antwoord, zo is te lezen in Nature, is een volmondig ‘ja’. Na uitgebreid onderzoek concludeerde hij dat stressvolle situaties zenuwen activeren die een rol spelen in de zogenoemde ‘vecht-of-vlucht-reflex’. Onder extreme omstandigheden laten deze zenuwen het hormoon noradre­naline los, dat wordt opgenomen door stamcellen in de haarzakjes in de huid.



Die stamcellen, belangrijk voor de aanmaak van pigment, slaan vervolgens op hol. Ze veranderen massaal in pigment-producerende cellen, en dat leidt ironisch genoeg juist tot kleurverlies in het haar. Want na deze kamikaze-actie resteren er in de haarzakjes geen stamcellen meer die zorgdragen voor de aanmaak van pigment-producerende cellen.



Het is, schrijven de onderzoekers, een negatief bijeffect van een in evolutionaire zin gezonde stressreactie.

Reacties

14-02-2020 12:23:03 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.041

OTindex: 565

Het lijkt me zo dat die grijze haren Marie Antoinette weinig kopzorgen zullen hebben gegeven. In ieder geval niet lang!

14-02-2020 12:44:07 KhunAxe





Een oom van mijn toenmalige vrouw werd tijdens W.O. II Op de trein naar Duitsland gezet om daar gedwongen te gaan werken.



Tijdens de treinrit werd de trein '-nachts door de geallieerden gebombardeerd en voornoemde oom bracht het er ternauwernood levend vanaf.



Maar die nacht waren al zijn haren uitgevallen en zijn nooit weer aangegroeid!! Ik heb de beste man nog gekend, hij was zo gek als een deur, ook overgehouden van de angst tijdens het bombardement.



Dus dat je snel grijs kunt worden van stress komt voor mij niet al seen verrassing Sterker, je kunt er kaal van worden, en snel ook!Een oom van mijn toenmalige vrouw werd tijdens W.O. II Op de trein naar Duitsland gezet om daar gedwongen te gaan werken.Tijdens de treinrit werd de trein '-nachts door de geallieerden gebombardeerd en voornoemde oom bracht het er ternauwernood levend vanaf.Maar die nacht waren al zijn haren uitgevallen en zijn nooit weer aangegroeid!! Ik heb de beste man nog gekend, hij was zo gek als een deur, ook overgehouden van de angst tijdens het bombardement.Dus dat je snel grijs kunt worden van stress komt voor mij niet al seen verrassing

14-02-2020 12:53:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.017

OTindex: 75.208

@HoLaHu :

Het lijkt me zo dat die grijze haren Marie Antoinette weinig kopzorgen zullen hebben gegeven. In ieder geval niet lang! QuoteHet lijkt me zo dat die grijze haren Marie Antoinette weinig kopzorgen zullen hebben gegeven. In ieder geval niet lang!



Nee, zorgen had deze arme vrouw al meer dan genoeg. Twee kinderen op zeer jonge leeftijd gestorven, alles is haar afgenomen, haar man, haar zoon, haar schoonzuster die een grote steun voor haar was, haar goede naam.

Wat moet deze vrouw uitermate ongelukkig geweest zijn. Nee, zorgen had deze arme vrouw al meer dan genoeg. Twee kinderen op zeer jonge leeftijd gestorven, alles is haar afgenomen, haar man, haar zoon, haar schoonzuster die een grote steun voor haar was, haar goede naam.Wat moet deze vrouw uitermate ongelukkig geweest zijn.

14-02-2020 12:57:18 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 590

OTindex: 10.087





Ik kan in ieder geval blijven zeggen dat de grijze haren door mijn dochters komen @Mamsie : Hebben ze haar niet ook onthoofd? of was dat een ander.Ik kan in ieder geval blijven zeggen dat de grijze haren door mijn dochters komen

14-02-2020 13:13:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.715

OTindex: 5.098

Kleine aanvulling: je haren kunnen niet in één dag grijs worden, tenzij je ze verft. Haren zijn al dood en het pigment dat erin zit verdwijnt niet zomaar.

Wel kan door een plotselinge gebeurtenis de aanmaak van pigment stoppen, zoals in het artikel staat, maar om een kleurloos kapsel te krijgen (wij zien dat als grijs), moet de originele kleur eerst uitgroeien.

14-02-2020 13:17:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 36.017

OTindex: 75.208



En waar haar echtgenoot, de koning, nog per koets naar de executieplaats gebracht werd, moest zij op een open boerenkar zitten, te kijk voor iedereen.

Er is hiervan nog een tekening gemaakt door een toen bekende schilder, Louis David.

Als je daarop googled zie je het drama van een keizersdochter die onthoofd gaat worden. @GMVersluis : Ja, na een uitermate pijnlijk en vernederend proces, waarin zo ook nog een vals beschuldigd werd van ontucht met haar zoontje, is ze ter dood veroordeeld.En waar haar echtgenoot, de koning, nog per koets naar de executieplaats gebracht werd, moest zij op een open boerenkar zitten, te kijk voor iedereen.Er is hiervan nog een tekening gemaakt door een toen bekende schilder, Louis David.Als je daarop googled zie je het drama van een keizersdochter die onthoofd gaat worden.

14-02-2020 13:21:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.532

OTindex: 2.391

Ik had mijn eerste grijze haar al op mijn 25 ste en toen had ik geen last van stress.

14-02-2020 13:29:23 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.041

OTindex: 565

@KhunAxe : Mijn vader en mijn oom waren allebei al heel vroeg kaal, in hun vroege 20-er jaren al. Toen mijn vader daar eens met de huisarts over sprak zei die ook: Je hebt als jongen ondergedoken gezeten voor de Duitsers, bent een paar keer op een haar na aan een razzia ontsnapt...Dat wil wel! Die weet het ook aan de stress.

14-02-2020 13:44:08 KhunAxe





: Sluit mooi aan op mijn verhaal. En hoewel ), kun je dus wél in één dag kaal worden. @stora : Er wordt dan ook niet gezegd dat enkel stress grijze haren veroorzaakt, het kan een rol spelen, dat is niet hetzelfde @HoLaHu : Sluit mooi aan op mijn verhaal. En hoewel @venzje natuurlijk gelijk heeft dat je niet in één dag grijs kunt worden, (soms is die vent rete-irritant, heeft veel te vaak gelijk), kun je dus wél in één dag kaal worden.

14-02-2020 13:56:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.726

OTindex: 33.658

het kan toeval zijn, maar mijn eerste grijze haren kwamen toen ik getrouwd was

14-02-2020 13:59:43 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 590

OTindex: 10.087





: blijkbaar had je toen al stress alleen wist je het nog niet

@Mamsie : Had ik dat toch goed opgeslagen in mijn grijze massa. @stora : blijkbaar had je toen al stress alleen wist je het nog niet

14-02-2020 14:06:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 17.532

OTindex: 2.391



En dat is hetzelfde als met stress, als je het niet weet dan heb je het niet . @GMVersluis , vroeger zeiden ze op wmr, als er geen foto van is dan is het niet gebeurdEn dat is hetzelfde als met stress, als je het niet weet dan heb je het niet .

14-02-2020 14:14:18 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.298

OTindex: 1.691

@botte bijl :

En velen met jou En velen met jou

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: