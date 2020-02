Inbreker loopt recht in de armen van politie in Zwaag

ZWAAG - De winkel uit en de cel in, zo snel ging het voor een 26-jarige inbreker uit Zwaag. De man werd opgewacht door agenten die waren afgekomen op een melding van inbraaksporen.



De politie kwam rond half zes 's ochtends naar een winkel op de Korenbloem, nadat iemand had gebeld over schade aan een winkelpand.



Eenmaal ter plaatse kwam er een zwartgeklede man met bivakmuts naar buiten lopen. "Hij stond plots oog in oog met de politie en kon geen kant meer op", meldt de politie.



De Zwagenaar is direct ingerekend en overgebracht naar het politiebureau.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: