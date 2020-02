Strand Callantsoog zoek na springtij

CALLANTSOOG - Het strand bij Callantsoog lijkt verdwenen door de combinatie van storm en springtij. Het water stond rond het middaguur tot aan de duinenrij. Strandpaviljoens zijn door het hoge water nauwelijks bereikbaar, maar er zijn geen zorgen bij de paviljoenhouders. "Alleen een beetje jammer voor de toeristen."



Strandgasten genieten vooral: "Ik ben hier om mijn verjaardag te vieren," vertelt Mia van Kouwen uit Nibbixwoud. Ze is met haar man Hans speciaal naar Callantsoog gekomen voor de wilde zee. "Ik had geen idee dat het strand zo smal zou zijn. Dit heb ik nog nooit gezien."



Vincent Vos van strandpaviljoen Toko maakt zich niet zo druk. "Het is wat meer water dan anders. Jammer dat het zand van de strandsuppletie is weggespoeld. Aan de andere kant: anders was er een stuk van de duinenrij afgeslagen."



Afgelopen najaar is ruim 700 duizend kubieke meter zand opgespoten. Het is niet meer zichtbaar, maar weg is het zeker niet, verzekert Marko Cortel van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het zand ligt onder water vlak voor de kust of in de duinen. Het zand is gewoon aanwezig in het systeem."

