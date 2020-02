Windkracht 9 of niet, Jeroen verkoopt als enige vis op Zandvoortse boulevard

Het zand stuift met bakken over de Zandvoortse boulevards en toeristen doen hun capuchons op om niet gezandstraald te worden. Geen visboer die het waagt om daar vandaag zijn vis te gaan verkopen. Behalve Jeroen Koper, die heeft de kont van zijn viskar in de storm gezet. "Storm? Dit windje bedoel je?"



Alle producten in de viskar zijn met folie afgedekt tegen het rondstuivende zand. Toch moeten klanten die trek hebben in een haring, teleurgesteld worden. "Met dat zand krijg je eerder een haring met zand dan met uitjes", lacht Jeroen. "Wel lekker om de maag mee te schuren", zegt een klant. Hij neemt maar een broodje garnalen. "Als die tenminste niet van mijn bord afwaaien."



Normaal staan er veel meer viskarren op de Zandvoortse boulevards. Of het niet onverantwoord is, dat Jeroen wel aan de slag gaat met deze storm? "Nee, mijn baas heeft de kar zo stevig gemaakt dat hij wel tegen dit soort windkracht kan."



En inderdaad, het blijft bij een beetje wiebelen in de kar." Ondertussen is er een Amsterdamse wielrenner komen aanvliegen. "In de duinen had ik lekker windje mee, maar je moet wel twee handen aan het stuur houden zodat je niet de duinen invliegt." Een ├ęchte Zandvoorter vindt het allemaal wel meevallen. "Hier draaien wij onze arm niet voor om hoor. In 1953, toen was het pas erg.."







