Heldhaftige man (80) redt leven van peuter in Volendam

EDAM-VOLENDAM - Kees Tol (80) heeft afgelopen weekend een heldendaad verricht. Tijdens een fietstocht in Volendam zag hij hoe een 2-jarig jochie kopje onder dreigde te gaan in een sloot. Hij twijfelde geen seconde en sprong de peuter achterna.



Tol fietste vorige week vrijdag samen met zijn vrouw over de Gravelandstraat in het vissersdorp. Plotseling zag hij een jongetje op de kade staan dat in de richting van het water wees. Hij bedacht zich dat het jongetje weleens in het water zou kunnen vallen en sprong van zijn fiets.



Eenmaal dichter bij het water zag Tol dat het jongetje in het water was gevallen en kopje onder ging. Hij dook in het water en trok het kindje weer boven. Eenmaal op het droge begon de peuter te huilen.



Het kindje was even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt. Een ambulance heeft het jongetje ter plekke nagekeken en voor deze zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis.



Redder Tol hield alleen een nat pak aan zijn actie over. Vandaag kreeg hij bezoek van de politie om hem te bedanken voor zijn heldendaad.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: