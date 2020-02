Jochie krijgt zijn carnotaurus

Theo Bisson is stapelgek op dino's.Het vierjarige Engelse jochie zeurdezijn pappie André de oren van het hoofdom een carnotaurus,die hij had gezienin de film 'Dinosaur'.En dan het liefsteen zo groot mogelijke.André is kennelijk voor geen kleintjevervaard.Hij kwam uit bij Tamba Park ophet eiland Jersey,waar ze een afgedanktexemplaar hadden staan.De deal was snelgesloten.Het was wel even schrikken toen de dinowerd afgeleverd.Er moest een hijskraanaan te pas komen om de 6 meter lange en2,3 meter hoge dino in de achtertuinte takelen.