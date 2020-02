Politie rukt uit voor assistentie bij reanimatie, vindt 9 kilo hennep

HOORN - Bij een melding van een reanimatie in een woning in Hoorn heeft de politie gistermiddag maarliefst negen kilo hennep aangetroffen.



De politie en de ambulancedienst reageerden op de melding, maar kwamen al snel tot de conclusie dat de man misschien wel onder invloed was van drugs.



Het gaat om diverse zakken met fijngesneden hennep, hennepbladeren en toppen, bij elkaar ongeveer negen kilo. Een medebewoner van het pand liet aan de politie weten dat zij van het afval hennepolie wilden maken.



De hennep is door de politie in beslag genomen. De bewoners, mannen van 57 en 36 jaar oud, zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

