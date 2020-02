Ultieme liefdesbetuiging eindigt voor Fabian (17) bij bureau Halt

In een poging het meisje van zijn dromen het hof te maken, versierde Fabian (17) per ongeluk een afspraakje met de politie. Agenten betrapten de jonge hartendief toen hij zijn liefdesboodschap onder het viaduct in Gorinchem aan het afronden was. "Toen ze het verhaal achter mijn tekening hoorde, konden ze er wel om lachen."In niet te mis te verstane bewoording, en met kleurrijke letters, maakte Fabian zijn gevoelens met graffiti bekend: 'Wil je mijn vriendin zijn?'. Het meisje door wie zijn hart sneller gaat kloppen hoefde alleen nog het juiste vakje aan te kruisen."Ik had haar beloofd op Valentijnsdag een speciale manier te bedenken om haar verkering te vragen", zegt Fabian tegen RTL Nieuws over zijn kunstwerk. "Ik was bijna klaar, toen de politie mij betrapte. Toen mocht ik mee naar het bureau."De politie betrapte Don Juan Fabian op heterdaad toen hij zijn romantische boodschap op de muur aanbracht. De politie betrapte Don Juan Fabian op heterdaad toen hij zijn romantische boodschap op de muur aanbracht."Hoewel we prille liefde toejuichen, doen we dat niet als het gaat over bekladden van objecten die niet je eigendom zijn", schrijft de politie op Facebook. Toch waren de agenten die Fabian betrapten niet zo streng als hun bericht doet vermoeden. "Toen ze het verhaal achter mijn tekening hoorde, konden ze er wel om lachen", blikt de versierder terug.Over het antwoord van het meisje waar hij verliefd op is, maakt hij zich geen zorgen. "Ik heb wel een vermoeden wat ze gaat invullen", grinnikt Fabian.De twee hebben vrijdag, op Valentijnsdag, alsnog onder het viaduct afgesproken om elkaar officieel wel of niet de liefde te verklaren. Ook al is het verrassingselement door Fabians aanhouding een klein beetje verdwenen. "Ze weet inmiddels van de tekening, maar we hebben alsnog afgesproken bij mijn tekening."Of de Gorinchemse casanova zijn kunstwerk nog gaat afmaken voor vrijdag? "Er moet eigenlijk nog een laagje verf overheen om de glans beter te maken. Maar aangezien ik nog naar bureau Halt moet, lijkt mij dat niet heel verstandig."