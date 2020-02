Harde wind blaast vliegtuigen in recordtempo oceaan over

In minder dan vijf uur de Atlantische Oceaan over: dat kan, hebben vliegtuigen van British Airways vannacht bewezen. Vlucht BA212 vloog in 4 uur en 47 minuten van Boston naar Londen, een record. Normaal duurt die vlucht zo'n anderhalf uur langer.



Een ander vliegtuig van de Britse luchtvaartmaatschappij vloog afgelopen nacht in 4 uur en 55 minuten van New York naar Londen. Ook die vlucht brak een record op dat traject. Twee jaar geleden deed een toestel van Norwegian er 5 uur en 13 minuten over om van New York naar de Britse hoofdstad te vliegen.



De snelle vliegtijden hebben te maken met de jetstream, ofwel de straalstroom: een zeer sterke wind op 9 tot 10 kilometer hoogte. Door die sterke jetstream is Ciara zo'n zware storm, zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert.



Ook een vlucht van KLM ging daardoor vannacht snel de oceaan over. Vlucht 644 van New York naar Amsterdam landde vanmorgen anderhalf uur eerder dan gepland. Dat gebeurde gisterochtend overigens ook al.

