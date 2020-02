Student valt over Nederlandse afscheidsgroet in Walgreens op Times Square

Hoe nemen wij op een gemoedelijke manier afscheid van elkaar? De Amerikaanse drogisterijketen Walgreens houdt het op: “de ballen”. Het viel de Del

Vergeleken met de rest van de afscheidsgroeten is het wel bijzonder informeel. Ik vraag mij dan ook af of de samensteller dit beseft heeft.

Ik zeg het toch nog wel eens hoor, vroeger vaker dan tegenwoordig. Maar inderdaad er had wat anders kunnen staan o.a. houdoe of doei, dag enz. Vraag het Stijn die weet wel wat er had moeten staan.

11-02-2020 23:36:00

HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.998

OTindex: 557



Persoonlijk had ik Tot ziens ook beter gevonden, maar om er nou over te vallen..Neuj! Als ik dat in Amerika gezien had, zou ik er ook wel om kunnen lachen.