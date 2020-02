Waterfietsdief opgespoord door politiehelikopter

De politie heeft zaterdag in Zaandam een opmerkelijke aanhouding verricht. Met hulp van een politiehelikopter werd een man op een gestolen waterfiets aangehouden. Achter zijn waterfiets sleepte hij meerdere bootjes aan, die vermoedelijk ook waren gestolen.



De 54-jarige waterfietsdief uit Oudkarspel werd gespot door een oplettende getuige. Die herkende de waterfiets die eerder was gestolen. Omdat de man op de Zaan in Zaandam voer, werd besloten om een politiehelikopter in te schakelen.



Die spotte de man al snel, waardoor de man vanuit de helikopter met een megafoon kon worden toegesproken. Hij moest aanleggen, waar hij vervolgens werd opgewacht door politieagenten.



De waterfiets bleek inderdaad gestolen, de politie onderzoekt nu nog of de bootjes die de man met zich meesleepte ook zijn gestolen. De verdachte wordt door de politie verhoord.

