Hips! Waterbron India vervuild door illegale dranklozing

Voor 18 Indiase families kreeg het gezegde 'water bij de wijn doen' wel een heel letterlijke vertaling. Een lozing van duizenden flessen drank vervuilde per ongeluk hun openbare waterbron. Sindsdien stroomde geen water, maar een alcoholische mixdrank uit de kraan.



De bewoners van een appartementencomplex in de stad Chalakudy, in het zuiden van India, kregen argwaan toen een van hen de watertank vulde. "De waterleiding begon heel slecht te ruiken", vertelt inwoner Joshy Maliyekkalew tegen de BBC.



De verontruste families gingen op onderzoek uit. "Na overleg met de buren kwamen we erachter dat een overheidsambtenaar en een bareigenaar een kuil hadden gegraven in de buurt van onze waterput", vervolgt Joshy.



In die zelfgegraven kuil loosde het tweetal 2.000 flessen drank, samen goed voor 6.000 liter. De partij drank was op gerechtelijk bevel ingenomen door de autoriteiten.



De geloosde alcohol sijpelde via de grond uiteindelijk in de waterput. "Als we een enorme hoeveelheid sterke drank moeten dumpen, gaan we meestal naar een distilleerderij", sprak een woordvoerder van de lokale overheid. "Maar hier ging het om slechts 2000 flessen, dus werd besloten het weg te gooien door een kuil te graven."



Omdat het vervuilde water stonk, heeft niemand van de gemeenschap ervan gedronken. Ook wassen en koken was voor de bewoners een tijdje onmogelijk. De kinderen konden niet naar school en ook de ouders konden niet naar hun werk.



De autoriteiten hebben hun fout inmiddels erkend, en beloofden de families de situatie op te lossen. Ook voorzien zij de gedupeerden de komende tijd van schoon drinkwater.



"De overheidsambtenaren geven ons nu per dag 5.000 liter water, maar dat is niet genoeg voor alle families in het gebouw", zegt Joshy. Die zegt dat de zuivering nog wel een poosje kan duren.

Reacties

11-02-2020 10:20:28 KhunAxe

Ach, India, do I need to say more?

11-02-2020 10:30:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.692

OTindex: 5.093

Quote:

Voor 18 Indiase families kreeg het gezegde 'water bij de wijn doen' wel een heel letterlijke vertaling. Nou nee. Ondanks dat het niet om wijn, maar om alcoholische mixdrank gaat, houd ik het toch eerder op 'wijn bij het water doen'. Nou nee. Ondanks dat het niet om wijn, maar om alcoholische mixdrank gaat, houd ik het toch eerder op 'wijn bij het water doen'.

11-02-2020 10:49:58 KhunAxe

@venzje : Ik zweer op de zielenrust van mijn moeder dat ik dacht dat het wel een inkoppertje voor jou zou wezen! Ik zweer op de zielenrust van mijn moeder dat ik dacht dat het wel een inkoppertje voor jou zou wezen!

11-02-2020 10:50:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.049

OTindex: 22.484

Achttien families. Nu weet ik niet hoe groot een Indiase familie is, maar aan boord van schepen is de richtlijn 100 liter per man per dag. Niet dat je het daarmee redt maar dat is wat anders.

Uitgaan van 5000 liter per dag zou je op die manier 50 man kunnen helpen. Dat zou ongeveer 2,5 persoon per familie zijn. Nogal krapjes lijkt me, temeer daar (in Nederland) het verbruik hoger ligt dan 100 liter.

11-02-2020 11:37:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.967

OTindex: 75.138

@Emmo : Misschien zijn ze daar niet zo van het douchen en zo?

11-02-2020 11:41:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.049

OTindex: 22.484

@Mamsie : En wc-spoelen, daar gaat ook water in zitten

11-02-2020 11:59:42 KhunAxe

@Emmo : Ik heb hier een vat van 1000 liter, we zijn met zijn 4en en als we vergeten het vat bij te vullen is hij na 1 dag leeg..

11-02-2020 12:51:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 42.049

OTindex: 22.484

@KhunAxe : Als ik thuis ben zit ik op een verbruik van om en de nabij 125 liter/dag

11-02-2020 12:56:11 KhunAxe

@Emmo : Ik heb hier twee vrouwen die minstens 3x per dag douchen, dat tikt natuurlijk aan..

