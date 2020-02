Knight Rider in Nagele: slimme BMW belt zelf de politie na crash

Een auto die zelf de politie belt; in de jaren tachtig kon alleen KITT dat nog in de Amerikaanse televisieserie Knight Rider. Tegenwoordig kan het ook in het buitengebied van Nagele waar woensdagavond een eenzijdig ongeval plaatsvond op de Zuidwesterringweg (N713). Een gecrashte BMW 740e iperformance belde daarna zelf de hulpdiensten.De BMW, die een nieuwwaarde heeft van 125.000 euro, was van de weg geraakt en kwam via een boom tollend tot stilstand tegen een aantal andere bomen. Tijdens de crash was het linker achterwiel afgebroken dat in een sloot rolde. De politie vermoedt dat de bestuurder had moeten uitwijken voor een overstekend dier.Direct na de crash alarmeerde de BMW zelf de hulpdiensten door middel van een eCall, oftewel een Emergency Call of noodoproep. Zo wisten brandweer, politie en ambulancedienst op de meter nauwkeurig waar het ongeluk had plaatsgevonden zonder dat iemand 112 hoefde te bellen. De hulpdiensten waren vervolgens snel ter plaatse.De automobilist raakte bij het ongeval gewond en is door de hulpverleners uit zijn voertuig geholpen. Vervolgens is de man per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hij heeft onder andere zijn kaak gebroken, aldus de politie ter plekke.De automobilist mocht van geluk spreken dat hij niet frontaal op de boom was geklapt, dan was zijn letsel ernstiger geweest. De dure, slimme, maar bij de crash zwaarbeschadigde BMW is door Delta Berging weggesleept. Het verkeer werd door de politie omgeleid.