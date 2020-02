Uniek moment vastgelegd: orang-oetan geeft handje aan natuurbeschermer

'Heb je hulp nodig?' Dat is wat deze orang-oetan misschien dacht toen hij zijn hand uitstak naar een medewerker van een beschermd natuurgebied in Borneo. Fotograaf Anil Prabhakar stond er met zijn neus bovenop en maakte een unieke foto.Een natuurbeschermer van de Borneo Organutan Survival Foundation stond op het moment van de foto tot aan zijn middel in de rivier van een groot natuurgebied op het eiland in Zuidoost-Aziƫ. Hij was er niet ingevallen, maar op zoek naar slangen.De reptielen kunnen namelijk een gevaar vormen voor de ernstig bedreigde orang-oetans, dus ze moesten daar worden verwijderd.Op het moment dat de man druk bezig was in de rivier, besloot een nieuwsgierige orang-oetan een kijkje te komen nemen. "Hij kwam steeds dichterbij en stak toen opeens zijn hand uit", vertelt amateurfotograaf Anil Prabhakar uit Indonesiƫ.Prabhakar zag hoe de orang-oetan de man probeerde te helpen uit de rivier te komen. Dat was puur toeval, want hij was met vrienden op safari in het natuurgebied.Of de natuurbeschermer gebruik heeft gemaakt van de hulp van de orang-oetan? Prabhakar: "Nee, de man is weggegaan. Hij zei later dat hij de orang-oetan niet kende en dat het toch wilde dieren blijven."