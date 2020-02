NK Tegenwindfietsen klaar voor storm Ciara: Dit is waar we het voor doen

Bij het officieuze kampioenschap fietsen een paar honderd mensen met een gewone fiets met terugtraprem 8,5 kilometer over de Oosterscheldekering in Zeeland. Het weer is cruciaal. De organisatie laat het evenement alleen doorgaan als er minstens sprake is van windkracht 7.



Over een gebrek aan wind hoeft Stoekenbroek zich voor de zesde editie van het evenement geen zorgen te maken. Zondag trekt naar verwachting storm Ciara over ons land. In de loop van de middag staat er een harde zuidwestenwind. Aan zee gaat het met windkracht 9 echt los. Daarbij komen zware tot zeer zware windstoten voor, in de kustgebieden mogelijk tot 140 kilometer per uur.



Ciara is de eerste storm met een naam die over land trekt. Het idee achter het geven van namen is dat het publiek dan sneller onthoudt dat er gevaarlijk weer aan komt en dat het makkelijker is om erover te communiceren. Daardoor zouden mensen eerder maatregelen nemen om schade en letsel te voorkomen.



De organisator houdt de verwachting naar eigen zeggen goed in de gaten. Als de windkracht boven de windkracht 10 komt, kan het evenement alsnog afgelast worden. Maar hij maakt zich op voorhand geen zorgen. In 2016 waren de omstandigheden vergelijkbaar en toen ging het ook goed, vertelt Stoekenbroek.



"We hebben een keer iemand gehad die een schram op zijn knie had, verder zijn er nooit gewonden geweest. Met tegenwind fiets je heel erg langzaam, dus als je valt, val je niet hard. En we rijden niet in grote groepen dus je komt ook niet in het gedrang terecht."



Stoekenbroek hoopt komende zondag zelf voor de derde keer over de finish te komen. Hij verheugt zich erop. "De wind staat nu knetterend tegen: harder dan dit ga je hem niet tegen krijgen. Dat is precies waar we het voor doen. Het is het NK Tegenwindfietsen, we houden van tegenwind."



Toch is het weer van zondag wel echt iets om rekening mee te houden. Weerplaza raadt aan om losse spullen rond het huis op te ruimen of uit de wind te zetten. En ook bouwbedrijven doen er volgens de weerdienst verstandig aan om bouwplaatsen morgen opgeruimd en windvast achter te laten, zodat de wind geen grip kan krijgen op losse bouwmaterialen.



Het KNMI zal naar verwachting code oranje uitgeven, maar dat gebeurt op zijn vroegst 24 uur van tevoren. Als wordt ingeschat dat de overlast die de storm oplevert erg groot is, kan ook worden opgeschaald naar code rood.

Reacties

07-02-2020 22:54:14 Emmo









Als ik hier iets over te zeggen had dan zou ik die weg afsluiten voor alle verkeer. Ook voor die fietsers. Honderdveertig km/h wind is geen grapje.

07-02-2020 23:03:12 KhunAxe

Ik meende dat het naamgeven aan stormen op alfabetische volgorde ging? Waarom heet deze storm dan Clara i.p.v. bijvoorbeeld: Aaf, Aafje, Aafke, Aag, Aagje enzovoorts?

07-02-2020 23:18:53 Emmo









@KhunAxe : Omdat dit de derde op rij is. Alleen kwamen die andere twee ergens anders in Europa voor.

07-02-2020 23:23:10 KhunAxe

) compleet ontgaan, op het verkeerde been gezet door de zin;



"Ciara is de eerste storm met een naam die over land trekt."



De eerste twee waren stormen op zee, enkel zeelieden hebben daar weet van gehad.. En vissers, die ook



Duidelijk!



.



Laatste edit 07-02-2020 23:25 @Emmo : Ach natuurlijk! Dat is mij (uiteraard) compleet ontgaan, op het verkeerde been gezet door de zin;De eerste twee waren stormen op zee, enkel zeelieden hebben daar weet van gehad.. En vissers, die ookDuidelijk!

07-02-2020 23:29:09 hamuka









S Wanneer komt de storm Hamuka?

07-02-2020 23:34:56 KhunAxe

@hamuka : Over vijf stormen, nog even geduld

08-02-2020 01:03:22 KhunAxe

"Daarbij komen zware tot zeer zware windstoten voor, in de kustgebieden mogelijk tot 140 kilometer per uur. (Zuidwestelijke wind)."



Zorg dus dat je dan met een vaartje van 140 km/u in Noordoostelijke richting gaat, dan rij je in een windstilte Zorg dus dat je dan met een vaartje van 140 km/u in Noordoostelijke richting gaat, dan rij je in een windstilte

