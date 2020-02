Wandelaars ingesloten door opkomend water, brandweerboot rukt uit

LOPIK - De brandweer in Schoonhoven heeft twee personen opgepikt die waren ingesloten door het opkomende water. Dat gebeurde in de uiterwaarden van de Lek.



De wandelaars waren een paar honderd meter bij de Lekdijk vandaan toen ze verrast werden. Ze konden zelf niet verder en moesten wachten op de hulpdiensten.



De brandweerboot is uitgevaren en heeft het tweetal in veiligheid gebracht. Ook in de rest van het land is de brandweer druk met het uitkammen van de uiterwaarden, omdat naast de Lek ook de waterstanden in de IJssel, Rijn en Waal flink stijgen.

