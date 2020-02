Niels stuit met metaaldetector op 3.000 jaar oude speerpunt in Hilversumse bossen

HILVERSUM - Het wordt door Gooise archeologen de 'vondst van het jaar' genoemd: een 3.000 jaar oude bronzen speerpunt. De prehistorische vondst werd onlangs in de bossen rond Hilversum gevonden door Niels Kampert met zijn metaaldetector.



De speerpunt werd afgelopen herfst al opgegraven door Niels. Zelf noemt hij het 'een droomvondst'. Het zoeken met een metaaldetector doet hij als hobby, iets van grote waarde heeft hij nog nooit echt gevonden. "Wel spulletjes met een verhaal. Denk aan muntjes of knopen. Maar vorig jaar herfst, ik was voor het eerst sinds lange tijd weer eens op pad, toen was het al direct bingo. Tot mijn stomme verbazing een gave bronzen speerpunt, vlak onder het oppervlak."



"Ik was voor het eerst sinds lange tijd weer eens op pad, toen was het al direct bingo"



Dat de speerpunt bijzonder was wist Niels meteen, maar dat het wapen zó oud was wist hij niet. Niels zette een foto van de speer op Facebook. Binnen enkele minuten kwam er een reactie: de Rijksuniversiteit Groningen wilde de speerpunt maar wat graag bekijken en deed uitgebreid onderzoek.



Kleine jachtspeer

De speerpunt blijkt uiteindelijk afkomstig van een kleine jachtspeer. Het onderdeel heeft de afgelopen 3.000 jaar een flinke reis gemaakt en komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit het oostelijk Alpengebied. "En bijzonder: in de hals van de speerpunt zaten nog wat stukjes van de houten schacht, gedetermineerd als hazelaar", zegt archeologievereniging AWN Naerdincklant erover.



De vondst van Niels is, zoals dat wettelijk hoort, officieel aangemeld en goed gedocumenteerd. Ook heeft de speerpunt een conserveringsbehandeling ondergaan, zodat hij er weer puntgaaf uitziet. Niels mag zijn vondst zelf houden of in bruikleen geven aan een museum.



Verder zoeken

Niels laat weten na zijn topvondst gewoon lekker door te gaan met zoeken met zijn metaaldetector. "Gewoon zo nu en dan lekker verder zoeken. Soms samen met

mijn zoontje van 9, die vindt het prachtig. Hoewel hij magneetvissen nóg leuker vindt", zo zegt hij.

