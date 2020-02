10-02-2020 13:46:51

Laatste edit 10-02-2020 13:49

Een jaar later kon het Britse Matchbox niet achterblijven bij de Amerikaanse Hot Wheels autootjes met de soepel lopende wieltjes en werd Matchbox Superfast geïntroduceerd. Het eerste model dat onze speelgoedwinkel verkocht was de Lamborghini Marzal. Een rode. Ik weet nóg hoe uitzinnig ik was toen ik die eindelijk kon kopen! En wat reed dat ding heerlijk in vergelijking met de oude modelletjes!