Man belt politie 25 keer om zijn trui te vinden

De arm der wet in het Amerikaanse Cincinnati heeft deze week een bijzondere zaak moeten oplossen. Een man belde hen namelijk 25 keer om te melden dat hij z’n hoodie kwijt was en hulp nodig had om die terug te vinden.



Iedereen heeft wel een lievelingstrui. En als die weg is, kan dat balen zijn. Maar om er nou de politie voor in te schakelen? Het gebeurde afgelopen week toch écht, in Cincinnati. Daar kreeg de politie een telefoontje van een man die ze vroeg “hem te helpen zijn hoodie terug te vinden”. En dat niet één keer, maar 25 keer.



Toen de politie het moe was en arriveerde bij de 32-jarige Harves Gardner, troffen ze de man straalbezopen aan. “Hij vroeg om politie-ondersteuning, maar toen de agenten ter plaatse waren bleek de man alleen ritjes door te stad te willen maken, op zoek naar zijn verloren trui”, klinkt het bij de politie.



De agenten droegen de man op terug naar bed te gaan, maar toen de man bleef bleef bellen, besloten ze de dronkaard maar mee te nemen naar het bureau. Hij moet dinsdag voorkomen vanwege het verstoren van publieke hulpdiensten.

Reacties

10-02-2020 06:34:50 KhunAxe

) Ach, beter met je bezopen kop om een verloren trui vragen dan om een lift naar de dichtstbijzijnde drugsdealer, (is ook ooit voorgekomen

10-02-2020 08:59:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.678

OTindex: 5.088

In het oude bureau in Den Bosch hadden ze speciale dronkenmanscellen in de kelder. Die waren makkelijk schoon te spuiten. (Het gewone cellenblok zat op de 2e verdieping.)

10-02-2020 09:16:13 KhunAxe





Ik ben eigenlijk altijd een brave burger geweest.. Of ik was nét even te slim om gepakt te worden, dat kan ook natuurlijk



.



Laatste edit 10-02-2020 09:25 @venzje : Ik geloof niet dat ik ooit in het bureau Den Bosch ben geweest, niet toen ze in de Vogelwijk zaten, (ook wel De Siep genoemd in de volksmond), en later ook niet toen ze op het Loeffplein gingen zittenIk ben eigenlijk altijd een brave burger geweest.. Of ik was nét even te slim om gepakt te worden, dat kan ook natuurlijk

10-02-2020 09:24:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.678

OTindex: 5.088



Het nieuwe bureau in de Siep heeft het cellenblok in een aparte vleugel achter de hoogbouw. Ik ben daar maar één keer geweest en kan me niet herinneren of er aparte dronkenmanscellen waren.



(Overigens kon ik daar alleen maar komen omdát ik zo'n brave burger was. ) @KhunAxe : Ik bedoel het Loeffplein. In de kelder waren een personeelsfietsenstalling, schietbaan, kleedruimte en dronkenmanscellen.Het nieuwe bureau in de Siep heeft het cellenblok in een aparte vleugel achter de hoogbouw. Ik ben daar maar één keer geweest en kan me niet herinneren of er aparte dronkenmanscellen waren.(Overigens kon ik daar alleen maar komen omdát ik zo'n brave burger was.

10-02-2020 09:27:58 KhunAxe





Dat jij een brave burger bent wist ik al, je was daar voor je werk Dat weet ik dan nog wél

@venzje : Hah, ik heb het verkeerd om begrijp ik? Eerst Loeffplein, daarna Vogelwijk? Ach, mijn geheugen is ook niet meer wat het geweest is geloof ikDat jij een brave burger bent wist ik al, je was daar voor je werkDat weet ik dan nog wél

10-02-2020 09:49:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.678

OTindex: 5.088

Bureau Loeffplein was van 1960. Het heeft in 1995 plaats moeten maken voor winkelcentrum Arena.



Vlak voor de regionalisering waren de plannen al afgehamerd voor het nieuwe hoofdbureau aan de Vogelstraat, waardoor het nieuwe korps Brabant-Noord in 1993 onmiddellijk van start kon met twee grote bureau's, want op de Vutter stond ook al het nog relatief nieuwe gebouw van de Bopo.

10-02-2020 10:06:28 KhunAxe

@venzje : Inderdaad, dat was ik vergeten, toen die afgrijselijke Arena gebouwd werd is het bureau verhuisd. Die op de Vutter heb ik eveneens nooit van binnen gezien

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: