Gemeente gaat wilde kerstbomen in West verwijderen

Stadsdeel West is helemaal klaar met alle teruggeplante kerstbomen. Volgens het stadsdeel zijn er na de feestdagen veel bewoners geweest die hun kerstbomen op plekken hebben geplant waar ze niet thuishoren. Al die bomen moeten nu verdwijnen.



Enkele inwoners van stadsdeel West wilden hun kerstbomen een tweede leven geven en deden dat door de bomen in bijvoorbeeld geveltuintjes of parken te planten. De situatie is volgens het stadsdeel nu onbeheersbaar geworden. Er is niet bij te houden wie de eigenaren van de bomen zijn en de kerstbomen kunnen op verschillende manieren voor schade zorgen.



Geen bijdrage aan biodiversiteit

'De kerstbomen dragen niet bij aan de biodiversiteit, ze bloeien niet dus ze kunnen niks betekenen voor insecten. Daarbij zitten ze andere planten, die wel aan de biodiversiteit bijdragen, in de weg', aldus Annet de Jong, woordvoerder van stadsdeel West.



Verder groeien de bomen hard en kunnen ze daarmee schade aan bestrating, kabels en leidingen toebrengen. Er is daarom besloten de bomen te verwijderen.



Eerst labelen dan verwijderen

'In woonstraten zullen we de bomen eerst labelen en een week later verwijderen, en in de parken halen we ze meteen weg', zegt De Jong.



Wanneer mensen toch graag hun kerstboom willen planten, is dit toegestaan in de eigen tuin of in speciaal daarvoor vrijgemaakte zones, zoals het kerstbomenbos in De Tuinen van West of het kerstbomenbos in Noord.

