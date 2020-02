09-02-2020 08:14:26

Quote:

"Een kilo ambergrijs is zo’n 50.000 tot zelfs 80.000 euro waard. Het goedje werd vooral vroeger in parfum gebruikt, het versterkt andere geuren en doet het parfum beter aan de huid hechten."

En nu, waarvoor wordt het nu dan gebruikt? Ik neem aan dat er te weinig ambergrijs wordt gevonden om de gehele parfumindustrie te voorzien.