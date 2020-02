In India toeteren voor het stoplicht? Dan blijft het langer rood

Oorverdovend getoeter. Het hoort onlosmakelijk bij het verkeer in de Indiase stad Mumbai. Wie zich wil verplaatsen, doet dat met behulp van zijn claxon. Maar de politie is klaar met het lawaai en laat ongeduldige chauffeurs nu voor straf langer wachten voor het stoplicht.



Voor een rood stoplicht hoef je niet te toeteren, zou je denken. Maar in India werken de verkeersregels anders. In de miljoenenstad staan de straten vaak vol en zijn de files lang. Om verder te komen tussen de auto’s, fietstaxi’s en brommers wordt constant getoeterd. En dat ongeduld wordt ook voor het stoplicht geuit.



Om de geluidsoverlast tegen te gaan, heeft de politie een ludieke maatregel bedacht: wie toetert, moet langer wachten. Op verschillende belangrijke kruispunten is een geluidssysteem bevestigd bij de stoplichten. Dat kan het aantal decibellen meten. Het rode stoplicht telt af naar groen. Maar komt het getoeter boven de 85 decibel, dan springt de teller weer terug.



De politie lanceerde de actie afgelopen week met een filmpje, dat via sociale media meteen viral ging. "Welkom in de toeterhoofdstad van de wereld", begint de video. De slogan van de politie: voel je vrij om te toeteren, zolang je het niet erg vindt om langer te wachten.



"Toeteren is een slechte gewoonte. Het veroorzaakt geluidsoverlast, gehoorschade, een verhoogde hartslag, stress en verwarring in het verkeer", zegt politiecommissaris Madhukar Pandey. De stoplicht-maatregel is een tijdelijk experiment, maar er zijn al plannen om het ook permanent in andere steden in India uit te rollen.



Mumbai staat in de top 5 van drukste steden ter wereld. Chauffeurs staan hier jaarlijks gemiddeld 8 dagen en 17 uur van hun tijd in de file. Ook de Indiase stad Delhi staat in de top 10 van drukste steden.

Reacties

Niet alleen in India is het toeteren een onderdeel van de wegenverkeerswet. In het algemeen: Wie het hardste toetert heeft voorrang

@Emmo : Dat is mij erg opgevallen toen ik in Turkije was, ook daar toetert men of hun leven er vanaf hangt! Wellicht is dat vaak ook zo?

@Emmo : Ach, er is altijd wel een overtreffende trap, maar persoonlijk vond ik het in Turkije al knap vervelend..

