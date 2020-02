Vrouw met twee jonge kinderen in auto krijgt steen door voorruit

Een 34-jarige vrouw uit Haren heeft afgelopen zaterdagavond een steen door haar voorruit gekregen terwijl ze onder de Walfridusbrug in Groningen reed.

De vrouw reed rond 18.50 uur over de Winsumerweg in de richting van Groningen toen de steen werd gegooid. Twee jonge kinderen zaten bij haar in de auto.



Niemand raakte gewond, maar de vrouw en de kinderen zijn enorm geschrokken. 'De gedachten dat het heel anders had kunnen afgelopen, vallen zwaar', schrijft de politie op Facebook.



De politie zoekt getuigen van het incident. Mensen die meer weten kunnen bellen naar 0900-8844.



Begin dit jaar vond een soortgelijk incident plaats in Stadskanaal. Vrachtwagenchauffeur Jan Schrik reed toen over de N366, toen er een baksteen vanaf de Rode Loper werd gegooid. De dader is nog niet gepakt.

