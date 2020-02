Wie stuurt deze bijna 100-jarige bevrijder een kaartje?

Honderd verjaardagkaartjes ontvangen voor zijn honderdste verjaardag op 6 maart. Deze wens heeft oorlogsveteraan Fred Arsenault. De Canadees bevrijdde Groningen en Delfzijl in april 1945.'Zijn regiment vocht zich al vanaf 1943 door Italië', vertelt Joël Stoppers, kenner van de Tweede Wereldoorlog. 'In januari 1945 is het regiment overgebracht naar Nederland. Vanaf de Veluwe is er doorgevochten naar Delfzijl, waar enorm zware gevechten plaatsvonden.'In eerste instantie stond Arsenault met de Cape Breton Highlanders als reserves klaar bij Loppersum. Omdat bleek dat de Duitsers hun verdediging aardig op orde hadden, werd het 1200-koppige regiment volgens Stoppels al snel ingezet. 'Men zag wel in dat ze meer manschappen nodig hadden om de Duitsers op de knieën te krijgen. Ze vochten vanuit Nansum en Holwierde richting Delfzijl.''Het regiment heeft maar drie dagen een rol gespeeld, van 29 april tot 2 mei. Toch hebben 16 tot 20 Canadezen het leven gelaten. Dat geeft aan hoe zwaar de gevechten zijn geweest.'Zelf klimt Stoppels eind deze week in de pen om een verjaardagskaart voor Arsenault te schrijven. Het liefst zou hij hem persoonlijk ontmoeten. 'Ik zou van hem wel willen weten wat zijn ervaringen zijn geweest. Hij benoemt Groningen in een artikel dat ik las. Dat geeft aan dat het ook voor hem zware gevechten zijn geweest.'