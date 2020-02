Auto van Waterschap rolt de Lek in

LOPIK - Bij Lopik is vanmiddag een auto van het Waterschap in de Lek gerold. Medewerkers van Stichtse Rijnlanden waren de Lekdijk-West aan het controleren toen de auto begon te rollen.



Het voertuig ging door een hek heen en eindigde volledig kopje onder in de rivier. Er zat op dat moment niemand in. Met een kraan werd de zwaarbeschadigde wagen op het droge getakeld.



Vanwege de bergingsoperatie was de weg afgesloten voor verkeer.



Reacties

08-02-2020 09:45:48 KhunAxe

Euh, en? Ik ben ook ooit in het water gereden, in een sloot, en ik zat er nota bene nog in!! Is ook niet op WMR gezet

08-02-2020 10:10:35 KhunAxe

@KhunAxe : Ach, roem achteraf, is toch niet hetzelfde hoor!

08-02-2020 10:47:40 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.547

OTindex: 33.565

@KhunAxe :

veel meer mensen rijden het water in, of vergeten de handrem zodat hun auto van een helling af gaat, maar iemand van het Waterschap, die hoort er toch aan te denken aan de waterkant veel meer mensen rijden het water in, of vergeten de handrem zodat hun auto van een helling af gaat, maar iemand van het Waterschap, die hoort er toch aan te denken aan de waterkant

08-02-2020 10:50:44 KhunAxe

@botte bijl : Ze waren de dijk aan het controleren en volgens mij stinken ze ook als ze schijten.. Wat dat aangaat zijn het gewoon mensen hoor!

08-02-2020 11:31:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.934

OTindex: 75.099

@KhunAxe :

Euh, en? Ik ben ook ooit in het water gereden, in een sloot, en ik zat er nota bene nog in!! Is ook niet op WMR gezet QuoteEuh, en? Ik ben ook ooit in het water gereden, in een sloot, en ik zat er nota bene nog in!! Is ook niet op WMR gezet



Ik ook! Héél lang geleden toen mijn rijbewijs het nog deed.

Gelukkig hingen mijn voorwielen alleen maar boven de sloot.

Ik ben toen naar de dichtstbijzijnde boerderij gelopen en heb om hulp gevraagd.

Daarop ben ik met een boerentrekker weer uit de nood geholpen.

Ach, wat maakt een mens toch veel mee in een lang leven. Ik ook! Héél lang geleden toen mijn rijbewijs het nog deed.Gelukkig hingen mijn voorwielen alleen maar boven de sloot.Ik ben toen naar de dichtstbijzijnde boerderij gelopen en heb om hulp gevraagd.Daarop ben ik met een boerentrekker weer uit de nood geholpen.Ach, wat maakt een mens toch veel mee in een lang leven.

