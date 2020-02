Tentenkamp van daklozen ontdekt langs de A27 bij Utrecht

UTRECHT - Langs de A27 bij Utrecht hebben de politie en Rijkswaterstaat een tentenkamp van daklozen aangetroffen. Het lag verscholen in de bosjes achter de Archimedeslaan in Rijnsweerd.



Het kamp bestond uit verschillende tentjes en ook stond er een barbecue. Verder lag er volgens de politie ontzettend veel afval en menselijke ontlasting in de omgeving.



Het kamp wordt zo snel mogelijk opgeruimd en de bosschage zal worden gekortwiekt. Op dat laatste punt klinkt kritiek. "Dat kortwieken snap ik niet zo", aldus de Utrechtse GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer. "Ook dieren hebben schuilhoekjes en scharrelgroen nodig." De Boer benadrukt wel dat de eerste zorg uiteraard moet uitgaan naar de daklozen, die vermoedelijk uit Oost-Europa komen. Ze hoopt dat voor hen hulp wordt gevonden via Stichting Barka.



De politie stelt dat het kortwieken van de bosschage gebeurt "in overleg met een milieucontactpersoon".

In ons gezamelijke EU dient ieder land voor zijn eigen onderdanen te zorgen. Laat ons helpen; geef die mensen een bus- of treinkaartje en een vriendelijk duwtje dat vervoermiddel in en het land van herkomst zal ze met open armen ontvangen.

sarcasme uit.

