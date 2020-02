Bordenchaos Nedereindse Plas: zwemmen, of toch niet?

PROVINCIE UTRECHT - Bij de Nedereindse Plas kan je nog steeds zwemmen, een bordje wijst je de juiste kant op. Het bordje staat bij de ingang van de plas aan de kant van IJsselstein. Zwemmen in de plas is een langgekoesterde wens van velen. Het water nodigt ook heel erg uit om te gaan badderen. Het ligt er fraai bij, een leuk natuurgebiedje vlakbij de drukte van IJsselstein en Nieuwegein. Maar wacht even, zwemmen in de Nedereindse Plas, was daar niet iets mee?



Ja, dat klopt, er was iets met die plas. Al bijna 25 jaar geleden verbood de provincie het zwemmen in het water van de plas. Het is niet veilig, omdat de oevers instabiel zijn, je je kan bezeren aan uitstekend afval, maar vooral omdat er allemaal illegaal gestort afval ligt. De plas was lang een vuilstort. De plas ligt er vol mee, en heuvels bestaan ook uit afval. Er ligt veel illegaal gestort afval, waarvan we wel weten dat het niet deugt, maar niet precies weten wat er ligt. Het bordje dat verwijst naar de zwemplas staat er dus volkomen onterecht.



Niet zwemmen dus, het is gevaarlijk. Maar hoe maak je dat nou duidelijk aan het publiek? Nou met een bordje natuurlijk, en in het geval van de Nedereindse Plas, met heel veel bordjes. Maar die bordjes - met de tekst 'Verboden te zwemmen - worden steeds gejat. Tot grote ergernis van wethouder Linda Voortman verdwijnen de meeste bordjes binnen korte tijd en worden bezoekers niet gewaarschuwd.



De dader van die diefstal ligt op het kerkhof. Of toch niet? Als je een kleine wandeling maakt rond de plas, dan kom je er vanzelf eentje tegen. Bij het hek van de Nedereindse Berg heeft iemand een - kennelijk gejat - bordje opgehangen bij de ingang van de wielerbaan. Wielrenners kennen het begrip zwemmen. Het betekent: "Zwemmen: Tussen twee groepen in fietsen zonder dat de eerste groep wordt ingehaald." Een goede grap dus, voor wielrenners, dat gejatte bordje bij hun ingang.



De bordjes die er nog wel zijn, die kan je alleen lezen als je onderstboven bent van de schoonheid van de plas.



Het is dus aan borden-chaos, aan die fraaie plas tussen De Meern, IJsselstein en Nieuwegein. En of je er nu wel of niet kan zwemmen, voor een onwetende bezoeker wordt het zo wel heel lastig. En dus stelt de Utrechts Partij voor de Dieren vragen aan de (nieuwe) wethouder Eelco Eerenberg. De vragen gaan over het bordje dat verwijst naar een zwemstrand. Een bordje dat kennelijk al 25 jaar ten onrechte staat te verwijzen naar een zwemstrand dat er niet is. De vraag van de PvdD blinkt uit in eenvoud: "Waarom staat dit bordje er nog?"

Reacties

07-02-2020 16:18:45 sndrr

Lid

WMRindex: 27

OTindex: 54





Tsja, en dat al 25 jaar. Dat bordje hangt best wel veilig. Het blijkt dat de terreinbeheerder niet bij het bordje kon Tsja, en dat al 25 jaar. Dat bordje hangt best wel veilig.

07-02-2020 17:23:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.532

OTindex: 33.553

@sndrr :

de smoes van het jaar, nu al de smoes van het jaar, nu al

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: