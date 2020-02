Spitsvondige vrouw weet inbreker af te schrikken met weinig meer dan een kuchje

Een Chinese vrouw is vrijdagnacht een inbreker te slim af geweest. De vrouw was alleen thuis, en de inbreker greep haar vast en legde zijn hand over h

07-02-2020 14:55:03 Mamsie

Slim vrouwtje, goed gespeeld!

07-02-2020 16:23:43 BatFish

Heeft dat virus toch nog z'n nut. Vraag me trouwens af of het biermerk "Corona" nu te lijden heeft van negatieve beeldvorming

07-02-2020 17:20:17 botte bijl

Corona sigaren zijn er ook nog....

07-02-2020 17:33:15 Mamsie

@BatFish :

Het schijnt van wel. De associatie doet zijn nare werk. Het schijnt van wel. De associatie doet zijn nare werk.

07-02-2020 20:12:33 tonktwee

@Mamsie : nou, in sommige kroegen word een rondje virus besteld.

