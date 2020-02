Vrachtauto rijdt brug in Hazerswoude-Dorp aan gort

HAZERSWOUDE-DORP - Een vrachtauto heeft woensdagmorgen een karakteristieke ophaalbrug in Hazerswoude-Dorp kapot gereden. De chauffeur kwam op de Burgemeester Warnaarkade klem te zitten met zijn vrachtwagen, waardoor de brug werd ontzet. 'De navigatie heeft me verkeerd gestuurd', gaf de Poolse chauffeur als verklaring voor het ongeluk.

Volgens de politie wist de chauffeur dat zijn vrachtwagen iets hoger was dan de maximale doorrijhoogte van de brug. 'Omdat hij door alle wegwerkzaamheden het dorp niet uitkwam heeft hij zijn omleidingsinstructies van zijn navigatie gevolgd en de gok genomen', zegt de politie.



De chauffeur baalde van de situatie, ook omdat hij pas begonnen is bij zijn nieuwe werkgever. 'Ik moet nu wachten', vertelde hij. Hij had zelf niets aan het ongeluk overgehouden. 'Met mij gaat het goed. Ik heb het alleen koud.'



Het is niet voor het eerst dat een vrachtwagen de Jan Dekkerbrug kapot rijdt. In 2008 en 2015 lag de brug er ook tijdelijk uit nadat een te hoge vrachtwagen over de brug was gereden. Een kraanwagen is begonnen met het demonteren van de brugdelen. De vrachtwagen is inmiddels bevrijd uit de brugdelen en heeft zijn weg kunnen vervolgen.



De brug wordt veel door kinderen gebruikt om naar school te gaan. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat zo snel mogelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de brugconstructie. Daarna zal de gemeente zo snel mogelijk zorgen voor een tijdelijke voorziening waarbij fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van het bruggetje.

Reacties

07-02-2020 09:26:12 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.661

OTindex: 5.084

Ik snap nooit hoe professionele chauffeurs het in hun bolle hoofd kunnen halen om te proberen of ze met hun bakbeest over zulke kleine bruggetjes kunnen komen. Die navigatie is gewoon een kutsmoes, want als je een fatsoenlijke vrachtwagennavigatie hebt, kom je niet eens bij zo'n bruggetje. Dan kun je wel de gok wagen door op Google Maps naar een alternatief te zoeken, maar dan krijg je dus dit.



Deze sukkel baalde alleen van zijn stommiteit omdat het mis is gegaan, niet omdat hij beseft dat hij er niet eens aan had moeten beginnen. Wat mij betreft krijgt hij inderdaad de zak. En de rekening voor de restauratie van de brug!



Laatste edit 07-02-2020 09:26

07-02-2020 10:23:07 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 666

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Quote:

Ik snap nooit hoe professionele chauffeurs het in hun bolle hoofd kunnen halen..... .

Dit lijkt mij een van een groot aantal Oostblok chauffeurs ZONDER vrachtauto-opleiding. Het gebeurd dat deze cowboys solliciteren en dat het blijkt dat ze alleen rijbewijs B hebben. Twee weken later staan ze weer op de stoep; met rijbewijs B, B-E, C, C-E PLUS code 95! In twee weken tijd gehaald. Amehoela; gekocht. Een Europa, wel in tweeën gedeeld, nog steeds. @venzje : Bij de eerste zin heb je het al.Dit lijkt mij een van een groot aantal Oostblok chauffeurs ZONDER vrachtauto-opleiding. Het gebeurd dat deze cowboys solliciteren en dat het blijkt dat ze alleen rijbewijs B hebben. Twee weken later staan ze weer op de stoep; met rijbewijs B, B-E, C, C-E PLUS code 95! In twee weken tijd gehaald. Amehoela; gekocht. Een Europa, wel in tweeën gedeeld, nog steeds.

07-02-2020 10:26:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.661

OTindex: 5.084

@tonktwee : O, dat gebeurt? Verbaast me ook eigenlijk niks, als ik zo zie hoe sommige van die Oost-Europese cowboys zich op de weg gedragen alsof ze in een luxe wagen zitten.

07-02-2020 10:44:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.528

OTindex: 33.550



als je daar nog een keer tegenaan rijdt, heb je dan weer gerst dus als je met een vrachtauto tegen een brug rijdt, dan verandert die brug in gortals je daar nog een keer tegenaan rijdt, heb je dan weer gerst

07-02-2020 10:54:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.661

OTindex: 5.084

@botte bijl : Ja. En als dan de boel in de soep loopt, heeft iedereen natte voeten.

07-02-2020 11:04:50 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.528

OTindex: 33.550

@venzje :

o jee, en als je daar dan weer tegenaan rijdt, dan is de ellende niet meer te overzien o jee, en als je daar dan weer tegenaan rijdt, dan is de ellende niet meer te overzien

07-02-2020 11:19:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 77.528

OTindex: 33.550

@tonktwee :

zo blijven we bezig zo blijven we bezig

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: