Lijfwacht Cameron vergeet iets

Ook de lijfwacht van de Britse

oud-premier David Cameron moet weleens

naar het kleinste kamertje. Het is de

natuur he? Maar de grote boodschap die

hij aan boord van een vliegtuig deed,

kon weleens de laatste zijn in dienst

van Cameron.



Een vrouw die na de bodyguard naar de

wc ging, trof daar de paspoorten van de

lijfwacht én van Cameron aan. Oh ja, en

een geladen pistool.



Gelukkig was de vrouw zo slim om direct

haar vondst te melden. De vergeetachtige

lijfwacht is na het incident geschorst.

Volgens de politie wordt er onderzoek

gedaan naar het voorval.

