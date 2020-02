Bag full of drugs

In Florida heeft de politie twee

mannen aan de kant gezet omdat ze te

snel reden.Toen een agent de gegevens

noteerde, zag hij op dat één van de

mannen zijn proeftijd had overtreden.



Dat was voor de politieman reden om de

auto eens aan een nadere inspectie te

onderwerpen. In de wagen werd een tas

aangetroffen waarin onder meer cocaïne,

crystal meth, GHB, fentanyl en MMDA zat.

Keuze genoeg dus.



Het werd de agent niet al te moeilijk

gemaakt: op de tas met drugs stond met

koeienletters 'BAG FULL OF DRUGS'. De

mannen (beiden 34 jaar) zijn

aangehouden.

